В Чехии призвали союзников установить границы для российских танков

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Кравцев Сергей
Военные планы России не ограничиваются захватом Украины. Это четко должен понимать Запад, помогая Украине в войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления на конференции GLOBSEC сделал глава МИД Чехии Ян Липавский.
Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото: из открытых источников
Министр упрекнул тех в Европе, кто считает допустимым "умиротворение России" через уступки интересами Украины.
Он также отметил, что Россия ведет войну против Запада, а не против Украины, поэтому позволить ей одержать победу будет означать "фундаментально опасную и шаткую Европу".
По словам Липавского, Россия понимает твердость и силу, и именно эти инструменты должны быть задействованы. "Российская агрессия не имеет границ, если мы сами не установим", – пояснил он.
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