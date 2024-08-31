В Чехии призвали союзников установить границы для российских танков

Военные планы России не ограничиваются захватом Украины. Это четко должен понимать Запад, помогая Украине в войне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления на конференции GLOBSEC сделал глава МИД Чехии Ян Липавский.

Глава МИД Чехии Ян Липавский. Фото: из открытых источников

Министр упрекнул тех в Европе, кто считает допустимым "умиротворение России" через уступки интересами Украины.

"Наивно полагать, если Россия победит в Украине, ее танки остановятся на ее западной границе, – заявил он. – В ее искаженном видении суверенитет и целостность соседей и свобода их граждан должна соответствовать российскому видению".

Он также отметил, что Россия ведет войну против Запада, а не против Украины, поэтому позволить ей одержать победу будет означать "фундаментально опасную и шаткую Европу".

По словам Липавского, Россия понимает твердость и силу, и именно эти инструменты должны быть задействованы. "Российская агрессия не имеет границ, если мы сами не установим", – пояснил он.

"Если мы твердо хотим защитить свои ценности – нам нужна смелость действовать", – добавил чешский министр.

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