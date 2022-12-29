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В Брянской области РФ тоже тревожно: подтверждено уничтожение установки С-300

В Брянской области РФ утверждают, что была массированная атака беспилотников

сегодня, 11:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики во время массированной ракетной атаки по Украине утром 29 декабря пожаловались на уничтожение пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300. "Бавовну" зафиксировали в Брянской области. Как отметили сами россияне, ЗРК С-300 атаковали беспилотники. Об этом пишет Telegram-канал ASTRA, который называет себя проектом независимых российских журналистов, подвергшихся цензуре или преследованию в РФ.

В Брянской области РФ тоже тревожно: подтверждено уничтожение установки С-300

Уничтожение установки С-300. Фото: из открытых источников

"В Брянской области беспилотники уничтожили пусковую установку С-300", – говорится в сообщении.

Журналисты, ссылаясь на свои источники, заявили, якобы массированному обстрелу утром в четверг подвергся Унечский район.

Сообщается, что беспилотники сбросили взрывчатку на позиции Минобороны РФ. В итоге, один из снарядов попал по установке С-300.

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Источник: https://t.me/astrapress/18334
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