В британской разведке считают, что Киев и Москва столкнулись с новой дилеммой

Удары по военным бригадам в тылу свидетельствуют о том, что украинское и российское командование столкнулись с новой дилеммой. Проблема касается рассредоточения войск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Минобороны Британии в Twitter.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отмечают, что российские оккупанты в Украине продолжают нести огромные потери из-за высокоточных ударов ВСУ с большого расстояния.

Так, 10 ноября, предположительно, более 70 российских военных погибли в результате удара по колонне грузовиков. Это произошло в селе Гладковка Херсонской области, в 23 км от линии фронта.

Также 19 ноября ВСУ нанесли удар по российским военнослужащим 810 бригады во время награждения в Кумачево. Разведка отмечает, что Украина тоже понесла потери. Речь идет о трагедии в Запорожской области с бойцами 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

В британской разведке подчеркивают, что военные в зоне боевых действий хорошо осведомлены о дальности действия систем вооружений противника. Однако, как отмечает разведка, командиры сталкиваются с острой дилеммой из-за размещения своих войск.

"Они (Ред. – командиры) должны сбалансировать наилучшую практику удержания войск рассредоточенными и менее уязвимыми к ударам, и повседневное требование собирать подразделения для осуществления управления и поддержания морального духа", — говорится в своде.

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