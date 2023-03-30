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В британской разведке рассказали, сможет ли Кремль набрать еще 400 тысяч добровольцев на войну в Украине

В британской разведке сомневаются, что Россия сможет призвать 400 тысяч "добровольцев", будет принуждение к армии

сегодня, 09:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Кремлю не удастся привлечь в армию еще 400 тысяч человек добровольно, как он это задекларировал. Об этом говорится в обновленном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, пишет портал "Комментарии".

В британской разведке рассказали, сможет ли Кремль набрать еще 400 тысяч добровольцев на войну в Украине

Российская армия. Фото: из открытых источников

В британской разведке, ссылаясь на сообщения, которые появляются в российских СМИ, заявляют, что Россия собирается укрепить армию за счет 400 тысяч добровольцев. При этом британский аналитики считают, что российские власти на местах не сумеют выполнить план Кремлю по набору необходимого количества добровольцев, поэтому будет вновь запущена скрытая мобилизация, когда многих мужчин призывного возраста в РФ просто поставят перед фактом о необходимости отправиться на войну.


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Как говорится в обзоре, российское руководство, по всей видимости, выбрало так называемую "добровольческую модель" для решения проблемы нехватки кадров, чтобы минимизировать внутреннее несогласие. Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев, констатируют в Британии.

В то же время, восстановление боевой мощи России в Украине потребует не только личного состава, отметили в ведомстве. Россия нуждается в большем количестве боеприпасов и военной техники, чем она имеет сейчас.

По информации агентства Bloomberg, Россия планирует в этом году увеличить армию на 400 тысяч человек, а в 2022 году российским захватчикам, вероятно, удалось призвать более 500 тысяч человек.

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