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В британской разведке рассказали, с какой дилеммой столкнулась Россия после успешного контрнаступления ВСУ

После успехов ВСУ на Харьковском направлении российская армия переходит от наступления к обороне

сегодня, 10:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия оказалась в сложной ситуации с планированием дальнейших военных операций в Украине. Это произошло после успешного контрнаступления украинской армии в Харьковской области. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Британии.

В британской разведке рассказали, с какой дилеммой столкнулась Россия после успешного контрнаступления ВСУ

Российские войска. Фото: из открытых источников

В британской разведке допускают, что, понимая последствия стремительного контрнаступления ВСУ в Харьковской области Россия приказала своим войскам начать отступление. В итоге российские войска отступили к западу от реки Оскол. 

В Минобороны Британии отмечают, что не менее сложная ситуация для россиян на южном направлении. Там российские войска продолжают безуспешно перебрасывать живую силу и технику через Днепр в сторону Херсона. Дальнобойная артиллерия ВСУ постоянно разрушает все переправы захватчиков. У России нет времени и возможности отремонтировать поврежденные мосты. 

В разведке отмечают, после успешного контрнаступления России приходится менять планы и переходить от наступления к обороне. 

"Большинство сил в Украине, скорее всего, вынуждены отдавать приоритет экстренным оборонным действиям. И без того ограниченное доверие развернутых войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще больше ухудшится", — говорится в сводке.

В ведомстве считают, что быстрые украинские успехи имеют значительные последствия для общего плана операций России.

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