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В британской разведке рассказали, с каким риском сталкивается РФ, нанося массированные удары по Украине

У страны-агрессора стремительно сокращаются запасы высокоточного оружия

сегодня, 10:47
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Автор:

Кравцев Сергей

Запасы высокоточного оружия в России не безграничны. Именно поэтому, устраивая такие массированные ракетные атаки, как это было 15 ноября Кремль рискует существенно сократить свои запасы ракет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение Минобороны Британии в Twitter.

В британской разведке рассказали, с каким риском сталкивается РФ, нанося массированные удары по Украине

Ракетные удары. Фото: из открытых источников

"Во второй половине дня 15 ноября Россия нанесла до 80 ракетных ударов большой дальности, в основном по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины. Вероятно, это самое большое количество ударов, которые Россия нанесла за один день с первой недели вторжения", — отмечают в британской разведке.

В оборонном ведомстве Британии добавили, что, хотя большая часть ракет была успешно перехвачена, некоторые ракеты попали в цель. В связи с чем Украина сталкивается со значительным снижением мощности, доступной в национальной энергосистеме. Из-за массированных обстрелов многие украинцы столкнуться с проблемами невозможности иметь тепло, воду и другие необходимые вещи, которые зависят от подачи электроэнергии.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что наступает самое некомфортное время года для ведения боевых действий, зима в данном случае на стороне украинской армии, следовательно, у Украины появится еще больше преимуществ на поле боя с россиянами. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин.

Также издание "Комментарии" сообщало – падение ракеты в Польше, происшедшее 15 ноября, продолжает оставаться топ-темой. Изначально предполагалось, что это – одна из российских ракет, выпущенных по Украине во время массированной атаки. Однако президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что это могла быть ракета от украинской системы ПВО. Между странами НАТО уже прошли срочные консультации из-за инцидента. О чём говорит реакция сторон на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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