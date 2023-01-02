logo

BTC/USD

16730.49

ETH/USD

1217.82

LTC/USD

75.30

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

42.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В британской разведке рассказали, почему Россия бросит все силы на удержание Кременной
commentss НОВОСТИ Все новости

В британской разведке рассказали, почему Россия бросит все силы на удержание Кременной

Британские специалисты считают, что россияне любой ценой постраются удержать фронт возле Кременной

сегодня, 10:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Россия, скорее всего, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной Луганской области, учитывая значение района для логистической поддержки ее войск на Донбассе. В то е время ВСУ попытаются отбить у россиян этот город. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

В британской разведке рассказали, почему Россия бросит все силы на удержание Кременной

Кременная. Фото: из открытых источников

По мнению британских аналитиков, если бы украинские защитники смогли взять под полный контроль трассу Р66, это еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной.                                                                                                              

Британские аналитики отмечают, что в течение последних пяти дней российские и украинские войска вели бои за контроль над автодорогой Р66 к северу от удерживаемого Россией города Кременная Луганской области.

Британская разведка акцентирует внимание, что трасса Р66 является ключевым маршрутом снабжения для северного участка российского фронта на Донбассе из Белгородской области России. Россияне постоянно используют один и тот же маршрут, чтобы оперативно перебрасывать войска с территории РФ в Украину. 

"Ее использование было прервано украинской артиллерией с октября, но, если бы Украина смогла обезопасить этот маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной" — говорится в отчете Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Мелитополе под утро раздались взрывы: подробности.

Также издание "Комментарии" сообщало — в ГУР рассказали, какие шансы у России на фронте в 2023 году.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1609797305850335233
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!