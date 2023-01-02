В британской разведке рассказали, почему Россия бросит все силы на удержание Кременной

Россия, скорее всего, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной Луганской области, учитывая значение района для логистической поддержки ее войск на Донбассе. В то е время ВСУ попытаются отбить у россиян этот город. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

Кременная. Фото: из открытых источников

По мнению британских аналитиков, если бы украинские защитники смогли взять под полный контроль трассу Р66, это еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной.

Британские аналитики отмечают, что в течение последних пяти дней российские и украинские войска вели бои за контроль над автодорогой Р66 к северу от удерживаемого Россией города Кременная Луганской области.

Британская разведка акцентирует внимание, что трасса Р66 является ключевым маршрутом снабжения для северного участка российского фронта на Донбассе из Белгородской области России. Россияне постоянно используют один и тот же маршрут, чтобы оперативно перебрасывать войска с территории РФ в Украину.

"Ее использование было прервано украинской артиллерией с октября, но, если бы Украина смогла обезопасить этот маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвало бы российскую оборону Кременной" — говорится в отчете Минобороны Британии.

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