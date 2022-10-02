В британской разведке рассказали, почему потеря Лимана для Кремля – это трагедия

Лиман — это важный населенный пункт на фронте. Его контроль позволяет использовать ключевой автомобильный переезд через Северский Донец, за которым оккупанты пытаются выстроить новую линию обороны. Потеря города также нанесла политический удар: чиновники стали сильнее критиковать военное руководство. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"1 октября 2022 года российские силы в городе Лиман Донецкой области отступили перед лицом украинского наступления. Лиман, вероятно, защищали недоукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов России, а также контингенты добровольно мобилизованных резервистов. Силы, вероятно, понесли тяжелые потери при отходе по единственной дороге из города, все еще остававшейся в руках россиян", — сообщили в британской разведке.

В отчете отметили, что Лиман имеет значение в оперативном отношении, поскольку дает контроль над ключевым автомобильным переездом через Северский Донец. Россияне пытаются закрепиться за рекой и выстроить новую линию обороны. А ВСУ теперь смогут перебрасывать технику и ресурсы на правый берег.

"Уход России из Лимана также представляет собой значительную политическую неудачу, поскольку он расположен в пределах Донецкой области, региона, который Россия якобы стремилась "освободить" и пыталась незаконно аннексировать. Вывод войск привел к новой волне публичной критики военного руководства России со стороны высокопоставленных чиновников", — добавили эксперты.

В британской разведке считают, что эта тенденция будет нарастать. ВСУ продолжат освобождать временно оккупированные территории, а командование армии будут все более яростно обвинять в поражениях.

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Также издание "Комментарии" сообщало — шабаш, который в последний день сентября устроили в Москве, остается топ-темой уходящей недели. Сперва последовало путинское обращение касательно аннексии временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, потом митинг по этому поводу на Красной площади. Что можно сказать о том, свидетелями чего мы стали, о том, как себя вел Путин? О чем всё это говорит? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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