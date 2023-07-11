В британской разведке рассказали, почему Кремль боится отправлять москвичей на войну

В Москве начали требовать от строительных компаний предоставлять "добровольцев" для участия в войне против Украины, угрожая расторжением контрактов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Министерство обороны Великобритании отмечает, городские власти Москвы скорее всего угрожает строительным фирмам расторжением контрактов, если они не выполнят квот и не найдут среди работников "добровольцев" для участия в войне против Украины, рассказывает разведка. Одной компании якобы выставили обязательство найти 30 желающих до конца августа.

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Такие меры, вероятно, прежде всего коснутся представителей национальных меньшинств из более бедных регионов России, поскольку их много среди тех, кто работает на строительстве в столице.

Разведка считает, что эти меры скорее всего осуществляются с молчаливого согласия мэра Москвы, который и раньше пытался минимизировать влияние войны на более состоятельных москвичей, но при этом демонстрировать поддержку войны.

В предыдущем обзоре отмечалось, что медицинская система России, скорее всего, оказалась неготовой к наплыву раненых с фронта. Средние потери РФ за месяцы полномасштабной войны против Украины оценивают примерно в 400 военных в день.

Отметим, российские власти бросает на войну против Украины не только заключенных, но и наркоманов, и больных гепатитом. На одном из полигонов в Алтайском крае насчитали более 300 таких "новобранцев".

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