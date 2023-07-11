logo

BTC/USD

30554.48

ETH/USD

1882.75

LTC/USD

97.95

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В британской разведке рассказали, почему Кремль боится отправлять москвичей на войну
commentss НОВОСТИ Все новости

В британской разведке рассказали, почему Кремль боится отправлять москвичей на войну

В частности, одна из строительных компаний получила задание до конца августа обеспечить 30 "волонтеров" для отправки на войну

сегодня, 09:27
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Москве начали требовать от строительных компаний предоставлять "добровольцев" для участия в войне против Украины, угрожая расторжением контрактов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

В британской разведке рассказали, почему Кремль боится отправлять москвичей на войну

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Министерство обороны Великобритании отмечает, городские власти Москвы скорее всего угрожает строительным фирмам расторжением контрактов, если они не выполнят квот и не найдут среди работников "добровольцев" для участия в войне против Украины, рассказывает разведка. Одной компании якобы выставили обязательство найти 30 желающих до конца августа.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Такие меры, вероятно, прежде всего коснутся представителей национальных меньшинств из более бедных регионов России, поскольку их много среди тех, кто работает на строительстве в столице.

Разведка считает, что эти меры скорее всего осуществляются с молчаливого согласия мэра Москвы, который и раньше пытался минимизировать влияние войны на более состоятельных москвичей, но при этом демонстрировать поддержку войны.

В предыдущем обзоре отмечалось, что медицинская система России, скорее всего, оказалась неготовой к наплыву раненых с фронта. Средние потери РФ за месяцы полномасштабной войны против Украины оценивают примерно в 400 военных в день.

Отметим, российские власти бросает на войну против Украины не только заключенных, но и наркоманов, и больных гепатитом. На одном из полигонов в Алтайском крае насчитали более 300 таких "новобранцев".

Читайте также на портале "Комментарии" — контрнаступление ВСУ: в ISW рассказали, сколько территории удалось освободить.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1678629261362491393
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!