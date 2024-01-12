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В британской разведке рассказали, перед чем российская армия бессильна

По информации британской разведки, армия РФ бессильна перед украинскими дронами на левом берегу Днепра

сегодня, 13:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российская оккупационная армия несет большие потери из-за ударов артиллерии и дронов, которые прикрывают украинский плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области. С этой для себя проблемой россияне ничего сделать не могут. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке рассказали, перед чем российская армия бессильна

Украинские дроны. Фото из открытых источников

В сводке говорится, что украинские силы, действующие на левом берегу реки Днепр, используют беспилотные летательные аппараты (FPV-дроны), оснащенные боеприпасами, для ударов по российским силам.

По данным британской разведки, FPV-дроны используются совместно с артиллерией для поражения транспортных средств российских вооруженных сил. По оценкам российского военного блогера, 90% российской военной техники в секторе Крынки было уничтожено.

"Неспособность России противостоять FPV-дроны, вероятно, связана с нехваткой российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе", — отмечают аналитики Минобороны Британии.

Напомним, еще в ноябре 2023 года стало известно, что украинским силам удалось закрепиться на левом берегу Херсонской области. Они удерживают плацдарм, несмотря на постоянные попытки вражеских штурмов.

При этом военный эксперт Владислав Селезнев считает, что украинский плацдарм в Крынках – это ловушка для вражеской армии, ведь россияне пытаются каждый раз оттеснить наши войска с левого на правый берег и попадают под удар украинской артиллерии, которая превращает в пепел огромное количество личного состава вражеской армии и техники. Однако сейчас возникла критическая ситуация с обеспечением украинских бойцов, – рассказал Селезнев. 

По его словам, то, что делают наши военные, которые держат участок фронта на левом берегу Днепра, – это вне человеческих возможностей. Но даже вопреки всем трудностям наши воины ведут оборонительные бои и держат плацдарм.




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