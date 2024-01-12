Какое вероятное течение войны весной: где Россию ждет ловушка

Позади уже фактически половина зимы. При этом вражеские войска не останавливаются и усиливают наступление практически по всей линии фронта. К чему это может привести ближе к весне? И в какую ловушку могут попасть россияне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Путин бы хотел на фоне победы демонстрировать, что он что-то достиг

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире канала Эспрессо заявил, что Новая стратегия Украины и неутешительная ситуация в России после выборов президента весной позволит Силам обороны улучшить ситуацию на фронте.

По словам эксперта, 2023-й год показал, что был у россиян провальный, а на 2024 что-то делать системно нет возможности. После выборов в РФ начать мобилизацию при их таких потерях – огромная проблема для российского общества.

"Путин бы хотел на фоне победы демонстрировать, что он что-то достиг, но результата нет при огромных потерях. После выборов начать массовую мобилизацию под угрозой наших наступлений для Путина — огромная дестабилизация, потому что это приведет к сдвигам в системе и проявит слабость режима, который ощутит путинскую обстановку и зомбированное российское общество", — считает Маломуж.

Он отметил, что зимой Украине нужно выдержать вражескую мощь врага, а весной ситуация может измениться к лучшему в сторону Сил обороны.

По его мнению, ни одна мобилизация в РФ уже не будет актуальна, потому что многие россияне поймут, что при таком формате мобилизованные будут уничтожены. Но это все произойдет под влиянием наших побед, а дальше сдвинется ситуация в России.

ВСУ продолжают расширять плацдарм на левом берегу Херсонской области

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "24 Канала" заявил, что настоящая ловушка может ждать россиян на левобережье Херсонщины.

"Украинский плацдарм в Крынках – это ловушка для вражеской армии, ведь россияне пытаются каждый раз оттеснить наши войска с левого на правый берег и попадают под удар украинской артиллерии, которая превращает в пепел огромное количество личного состава вражеской армии и техники. Однако сейчас возникла критическая ситуация с обеспечением украинских бойцов", – рассказал Селезнев.

По его словам, то, что делают наши военные, которые держат участок фронта на левом берегу Днепра, – это вне человеческих возможностей. Но даже вопреки всем трудностям наши воины ведут оборонительные бои и держат плацдарм.

"Мужество, усердие и героизм наших морских пехотинцев, воинов территориальной обороны и пограничников уже сейчас навеки вписаны в историю этой войны", – добавил Селезнев.

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