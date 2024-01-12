Какое вероятное течение войны весной: где Россию ждет ловушка

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Кравцев Сергей
Позади уже фактически половина зимы. При этом вражеские войска не останавливаются и усиливают наступление практически по всей линии фронта. К чему это может привести ближе к весне? И в какую ловушку могут попасть россияне? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире канала Эспрессо заявил, что Новая стратегия Украины и неутешительная ситуация в России после выборов президента весной позволит Силам обороны улучшить ситуацию на фронте.
По словам эксперта, 2023-й год показал, что был у россиян провальный, а на 2024 что-то делать системно нет возможности. После выборов в РФ начать мобилизацию при их таких потерях – огромная проблема для российского общества.
Он отметил, что зимой Украине нужно выдержать вражескую мощь врага, а весной ситуация может измениться к лучшему в сторону Сил обороны.
По его мнению, ни одна мобилизация в РФ уже не будет актуальна, потому что многие россияне поймут, что при таком формате мобилизованные будут уничтожены. Но это все произойдет под влиянием наших побед, а дальше сдвинется ситуация в России.
Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "24 Канала" заявил, что настоящая ловушка может ждать россиян на левобережье Херсонщины.
По его словам, то, что делают наши военные, которые держат участок фронта на левом берегу Днепра, – это вне человеческих возможностей. Но даже вопреки всем трудностям наши воины ведут оборонительные бои и держат плацдарм.
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