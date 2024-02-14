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В британской разведке рассказали, какое оружие РФ может создать большие проблемы для украинской ПВО

Британская разведка предупредила о проблемах для ПВО Украины из-за ракет "Циркон"

сегодня, 12:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон" Россия может использовать маневренный пусковой комплекс, что представляет проблему для украинской ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter. 

В британской разведке рассказали, какое оружие РФ может создать большие проблемы для украинской ПВО

Циркон может стать проблемой для украинской ПВО

Британские специалисты отмечают, согласно анализу, проведенному Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, Россия впервые применила гиперзвуковую ракету "Циркон" при атаке на Украину 7 февраля. На видео обломков видны фрагменты двигателя и рулевых механизмов со специфической маркировкой, которая, согласно сообщению, характерна для ракеты 3М22 "Циркон".

Сообщается, что "Циркон" способен развивать скорость 9 Маха и дальность эффективной стрельбы до 1000 км. Первоначально он был разработан для использования в ВМФ России.

По данным британской разведки, в Черном море нет судов, которые могли бы нести ракеты, что вызывает вопросы о методе запуска.

"Вероятно, для этой цели была адаптирована российская наземная система береговой обороны К-300. Если его использование подтвердится, это станет серьезной проблемой для украинской ПВО из-за его скорости и маневренности", — говорится в сообщении.

В Минобороны Британии считают, что Москва "испытывает новую действующую систему вооружения в условиях реального конфликта, чтобы обеспечить уверенность и продемонстрировать возможности".

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1757694021844009192/
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