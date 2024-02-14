В британской разведке рассказали, какое оружие РФ может создать большие проблемы для украинской ПВО

Для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон" Россия может использовать маневренный пусковой комплекс, что представляет проблему для украинской ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Циркон может стать проблемой для украинской ПВО

Британские специалисты отмечают, согласно анализу, проведенному Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, Россия впервые применила гиперзвуковую ракету "Циркон" при атаке на Украину 7 февраля. На видео обломков видны фрагменты двигателя и рулевых механизмов со специфической маркировкой, которая, согласно сообщению, характерна для ракеты 3М22 "Циркон".

Сообщается, что "Циркон" способен развивать скорость 9 Маха и дальность эффективной стрельбы до 1000 км. Первоначально он был разработан для использования в ВМФ России.

По данным британской разведки, в Черном море нет судов, которые могли бы нести ракеты, что вызывает вопросы о методе запуска.

"Вероятно, для этой цели была адаптирована российская наземная система береговой обороны К-300. Если его использование подтвердится, это станет серьезной проблемой для украинской ПВО из-за его скорости и маневренности", — говорится в сообщении.

В Минобороны Британии считают, что Москва "испытывает новую действующую систему вооружения в условиях реального конфликта, чтобы обеспечить уверенность и продемонстрировать возможности".

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за снижения поддержки со стороны США, в Украине уже ощущается нехватка ракет для систем ПВО, а также дефицит артиллерийских снарядов. Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что, если Конгресс не утвердит новую финансовую помощь Украине, последствия могут быть ужасающими. Заявления о том, что, если дать Путину победить в Украине, он пойдет дальше, звучали на этой неделе из Польши, из Дании, из Германии. О чем говорят действия и заявления коллективного Запада последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



