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В британской разведке рассказали, как оккупанты пытаются запутать украинскую ПВО

Британская разведка отмечает, РФ имеет пять мест для запуска "шахедов", их может стать больше

сегодня, 12:22
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Кравцев Сергей
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Россия начала запускать свои беспилотники типа "Shahed" с новой пусковой площадки в районе Балаклавы в оккупированном Крыму. Это делается для того, чтобы защитить свои силы и усложнить сбивание дронов украинской ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете разведки Минобороны Британии.

В британской разведке рассказали, как оккупанты пытаются запутать украинскую ПВО

Беспилотник. Фото: из открытых источников

В британском ведомстве отмечают, что оккупанты, вероятно, будут использовать дополнительные пусковые площадки в ответ на украинские атаки дронов, чтобы заставить Киев адаптироваться к новым транзитным коридорам этих систем.


Британские специалисты обратили внимание, что 5 декабря российские официальные лица заявили, что перехватили 41 атаку украинских БПЛА на российскую военную инфраструктуру в Крыму, в том числе в районе мыса Чауда, который РФ использует с начала сентября 2023 года.

Отмечается, что Балаклава стала пятым подтвержденным местом запуска РФ дронов против Украины, наряду с мысом Чауда и с российскими городами Ейск, Приморско-Ахтарск и Курск.

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