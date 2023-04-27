В британской разведке рассказали, к чему готовятся россияне на Запорожской АЭС

Российские захватчики оборудовали огневые позиции на крышах реакторных сооружений Запорожской АЭС, что свидетельствует об их готовности вести бои на территории станции в случае контрнаступления ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в новом отчете британской разведки.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Так, на спутниковых снимках за март видно, что российские войска оборудовали укрепленные огневые позиции из мешков с песком на крышах нескольких из шести реакторных строений АЭС.

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Военные аналитики отмечают, что за год с момента захвата станции это первое известное свидетельство намерения оккупантов использовать здания реакторов при планировании тактической обороны.

"Россия, вероятно, построила эти позиции, потому что ее все больше беспокоят перспективы крупного украинского наступления. Этот шаг, скорее всего, увеличивает вероятность повреждения систем безопасности ЗАЭС, если вокруг ЗАЭС будут боевые действия", – говорится в сводке.

В то же время британские специалисты считают, что "прямое катастрофическое повреждение реакторов" является маловероятным, если бои за станцию ограничатся применением пехотного оружия – сооружения АЭС очень прочны.

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