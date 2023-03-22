В британской разведке рассказали, из-за чего наступление россиян на Бахмут ослабевает

Опасность, что город-крепость Бахмут Донецкой области будет взят россиянам в оцепление с севера и юга никуда не исчезла. Однако давление российских войск за последние недели существенно ослабло. Главная причина этого — участившиеся контратаки украинской армии. Защитники Украины не только обороняются, но и сильнее отвечают в ответ. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Британские аналитики считают, что за последнюю неделю Украине удалось провести весьма эффективно контратаку западнее Бахмута. Главная ее цель – ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32, находящейся под угрозой постоянных обстрелов.

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При этом британские разведчики подтверждают, что бои за центральную часть города не прекращаются.

В британской разведке считают, что россияне потеряли импульс наступления еще по причине того, что российское командование посчитало приоритетным перебросить основные силы на другие участки.

"Однако существует реальная вероятность того, что наступление российских войск на город теряет прежнюю ограниченную динамику, отчасти из-за того, что некоторые подразделения Минобороны России были переброшены в другие сектора", — говорится в сообщении британской разведки.

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