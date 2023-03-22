В британской разведке рассказали, из-за чего наступление россиян на Бахмут ослабевает

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Кравцев Сергей
Опасность, что город-крепость Бахмут Донецкой области будет взят россиянам в оцепление с севера и юга никуда не исчезла. Однако давление российских войск за последние недели существенно ослабло. Главная причина этого — участившиеся контратаки украинской армии. Защитники Украины не только обороняются, но и сильнее отвечают в ответ. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Бахмут. Фото: из открытых источников
Британские аналитики считают, что за последнюю неделю Украине удалось провести весьма эффективно контратаку западнее Бахмута. Главная ее цель – ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32, находящейся под угрозой постоянных обстрелов.
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При этом британские разведчики подтверждают, что бои за центральную часть города не прекращаются.
В британской разведке считают, что россияне потеряли импульс наступления еще по причине того, что российское командование посчитало приоритетным перебросить основные силы на другие участки.
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