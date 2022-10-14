В британской разведке рассказали, чего удалось достичь российской армии за последние 3 месяца

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские захватчики не прекращают попыток наступать в сторону Бахмута, но, начиная с июля все, что удалось россиянам – это оккупировать всего два населенных пункта. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Российская армия захватила два села на Донбассе. Фото: из открытых источников
В британской разведке отметили, что за последние три дня российские силы провели тактическое наступление в направлении города Бахмут Донецкой области. Части 2-го армейского корпуса и пророссийского сил Луганской области, вероятно, зашли в населенные пункты Опытное и Ивангород к югу от города.
Тем не менее, силы, возглавляемые частной военной компанией "Группа Вагнера", добились некоторых локальных успехов на Донбассе: "Вагнер", вероятно, по-прежнему активно участвует в боевых действиях в Бахмуте, отмечается в сводке.
По данным британской разведки, Россия, вероятно, рассматривает захват Бахмута как подготовку к наступлению на Краматорско-Славянский городской район, который является наиболее значительным в Донецкой области под контролем Украины.
Напомним, по данным британской разведки, ВСУ продолжают успешное направление на южном фронте. Оккупационная администрация вывозит гражданских из Херсона, опасаясь взятия города.
Также издание "Комментарии" сообщало — в США объяснили, зачем Путин активизировал ракетные обстрелы Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости