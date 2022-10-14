В США объяснили, зачем Путин активизировал ракетные обстрелы Украины

Из-за провалов российской армии в Украине Кремль пытается успокоить своих сторонников массированными ракетными ударами по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что обнародованные сообщения о первых смертях плохо подготовленных мобилизованных российских военнослужащих в Украине вызвали новую критику в адрес российского военного командования.

Российские СМИ сообщили, что пятеро мобилизованных из Челябинска уже погибли на войне в Украине всего через три недели после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации 21 сентября.

Кремль продолжает прилагать усилия, чтобы отвлечь внимание от мобилизации и военных неудач.

Также он продолжил временное успокоение своих националистических сообществ путем нанесения ракетных ударов по Украине.

Также ISW отмечает, что российские войска продолжали наносить удары по критически важным объектам украинской инфраструктуры 13 октября.

Российские войска, по мнению аналитиков института, вероятно, продолжают использовать иранские беспилотники Shahed-136 для поддержки массированных ударных кампаний по критически важным объектам украинской инфраструктуры из-за их низкой эффективности в условиях активных боевых действий.

Кроме того, ISW предполагает, что ухудшение морального духа, дисциплины и боеспособности российских войск в зоне боевых действий в Украине может привести к временной приостановке наступательных операций на отдельных участках.

Вместе с тем приостановление наступательных операций в районах Донецкой области (фактически единственных в Украине, где российские войска ведут наступательные операции) еще больше усложнит попытки России захватить дополнительные территории и, вероятно, будет способствовать дальнейшему ухудшению морального духа и общему истощению военного потенциала.

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