В британской разведке рассказали, чего добились россияне на Донбассе за три недели наступления

Самые ожесточённые бои на Донбассе идут, как и прежде в районе Авдеевки и Бахмута. Если сравнить обороны этих двух городов, то ситуации в них очень похожи. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании сообщает в Twitter.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, в течение последних трех недель российские силы добились "ползучих успехов" в районе контролируемого Украиной города Авдеевка, сразу к северу от города Донецк.

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"Российская операция в основном проводится Первым армейским корпусом "Донецкой народной республики", местным персоналом, хорошо знающим местность. Авдеевка была на линии фронта конфликта на Донбассе с 2014 года. Город теперь преимущественно разрушен", — говорится в сообщении.

При этом, разветвленный комплекс Авдеевского коксохимического завода предположительно рассматривается как ключевая защищаемая территория, поскольку битва прогрессирует.

"Тактически, ситуация похожа на то, что происходит в более крупном городе Бахмут, дальше на север. Украинские силы продолжают организованную оборону, но их маршруты снабжения с Запада находятся под все большей угрозой из-за российской операции по окружению", — сказано в сообщении.

Отметим, по данным Генштаба, войска РФ продолжают наступление. Основными направлениями их атак являются Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское и Шахтерское. За последние сутки силы обороны Украины поразили четыре вражеских ЗРК и нанесли ряд ударов по местам сосредоточения личного состава противника.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в британской разведке рассказали, кто сегодня контролирует Бахмут и где проходит линия фронта.



