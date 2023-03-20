В британской разведке рассказали, чего добились россияне на Донбассе за три недели наступления

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Кравцев Сергей
Самые ожесточённые бои на Донбассе идут, как и прежде в районе Авдеевки и Бахмута. Если сравнить обороны этих двух городов, то ситуации в них очень похожи. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании сообщает в Twitter.
Авдеевка. Фото: из открытых источников
В британской разведке отмечают, в течение последних трех недель российские силы добились "ползучих успехов" в районе контролируемого Украиной города Авдеевка, сразу к северу от города Донецк.
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При этом, разветвленный комплекс Авдеевского коксохимического завода предположительно рассматривается как ключевая защищаемая территория, поскольку битва прогрессирует.
Отметим, по данным Генштаба, войска РФ продолжают наступление. Основными направлениями их атак являются Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское и Шахтерское. За последние сутки силы обороны Украины поразили четыре вражеских ЗРК и нанесли ряд ударов по местам сосредоточения личного состава противника.
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Также издание "Комментарии" сообщало — в британской разведке рассказали, кто сегодня контролирует Бахмут и где проходит линия фронта.
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