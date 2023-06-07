В британской разведке предупредили о еще большем затоплении юга Украины

Разрушение Каховской ГЭС после подрыва российскими войсками может привести к еще большему затоплению. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Подтопление Херсона. Фото: из открытых источников

В британской разведке подчеркивают, контролируемая российскими войсками Каховская ГЭС была частично разрушена перед третьим часом ночи 6 июня. К 12:00 вся восточная часть дамбы и большая часть гидро — и коммунальной инфраструктуры были обрушены.

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Британские аналитики обратили внимание, что уровень воды в Каховском резервуаре был на рекордно высоком уровне еще до разрушения, приводящего к тому, что особенно большой объем воды нахлынул районы вниз по течению Днепра.

"Крайне маловероятно, что Запорожская атомная электростанция, которая располагается в 120 км от дамбы, немедленно столкнется с дополнительными проблемами в области безопасности вследствие падения уровня воды в резервуаре", — говорится в сообщении.

В Минобороны Британии прогнозируют, что конструкция дамбы в течение следующих нескольких дней может еще больше разрушится. Следовательно, еще большие объёмы воды хлынут на территории.

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