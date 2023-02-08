В британской разведке описали тактику боев за дельту Днепра

С тех пор как в ноябре 2022 года российские войска отступили с западного берега Днепра, на сложной сети островов и водных путей, составляющих дельту Днепра, не стихали боевые действия и продолжалась разведка. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как отмечается в отчете, российские войска использовали небольшие лодки, чтобы сохранить свое присутствие на ключевых островах, а Украина несколько раз успешно применяла дальнобойную артиллерию для уничтожения российских аванпостов.

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По информации британской разведки, обе стороны также разместили немногочисленные группы на Кинбурнской косе, которая имеет свое влияние на Днепровском заливе.

"Обе стороны, вероятно, стремятся сохранить свое присутствие в этих районах, чтобы контролировать морской доступ к стратегически важной реке и предупреждать о любых попытках противника начать крупное наступление через реку. Крайне маловероятно, что Россия попытается форсировать Днепр штурмом: скорее всего, это будет чрезвычайно сложно и дорого", — заявляют в Минобороны Британии.

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Также издание "Комментарии" сообщало — тема нового широкомасштабного наступления россиян в последнее время активно присутствует в украинском (и не только) медийном пространстве. При этом в Офисе президента уверяют, что украинская разведка имеет всю информацию о передвижениях оккупантов. И призывают не реагировать на гибридную стратегию россиян, не участвовать в разрушительных внутренних "войнах". В свою очередь, большинство украинцев ожидают, что именно ВСУ перейдут в скором времени в контрнаступление. О чем говорят участившиеся "наступательные новости"? Что важно понимать украинцам? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



