В британской разведке объяснили, почему россияне взяли паузу в ракетных ударах по городам Украины

Российские войска не отказались от идеи нанесения массированных ударов по украинским города, россияне просто ждут холодов и накапливают запасы ракет, чтобы вновь начать удары, но уже с прицелом по объектам критической инфраструктуры Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В британской разведке отмечают, самолеты дальней авиации ВВС России не наносили ударов по Украине с 21 сентября, в течение 21 дня.

По информации британских специалистов, такие паузы являются чем-то необычным: последний подобный перерыв в ударах произошел в период с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть в течение 51 дня. В том случае вполне вероятно, что Россия почти исчерпала свои запасы боеспособных ракетных боеприпасов AS-23 после зимней кампании против критически важной инфраструктуры Украины.

На этот раз, допускают в британской разведке, скорее всего россияне пытаются нарастить запасы ракет AS-23, а также увеличивают запасы других видов ракет, ожидая понижение температуры, после чего удары по территории Украины могут возобновиться.

В отчете также говорится, что в последнее время оккупанты сделали ставку на использование беспилотников и на удары по объектах, связанных с зерном, на юге Украины.

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