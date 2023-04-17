В британской разведке назвали регионы Украины с наибольшей минной опасностью

Практически каждый день в Украине продолжают поступать сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с минами. Наиболее пострадавшими территориями являются Херсонская и Харьковская области: территории, ранее оккупированные Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Мины. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке, с приходом весны и увеличением числа людей, занятых в сельскохозяйственной деятельности, возрастет риск подрыва гражданских на минах.

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С начала вторжения было зарегистрировано более 750 жертв среди гражданского населения, связанных с минами, причем в каждом восьмом случае пострадал ребенок.

"Вероятно, потребуется не менее десяти лет, чтобы очистить Украину от мин", — отмечают в Минобороны Британии.

Стоит напомнить, с момента деоккупации населенных пунктов Херсонской области саперы обследовали 27 тысяч гектаров. На этих территориях было обнаружено и обезврежено 55,7 тысячи взрывоопасных предметов.

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Также издание "Комментарии" сообщало — во время проверки Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), китайский лидер Си Цзиньпин, где он проводил, в частности, проверку Военно-Морских сил, сделал акцент на углублении обучения и подготовке к реальной войне. Тем временем российское военное командование приняло решение поднять по тревоге весь Тихоокеанский флот и начать масштабные маневры. По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), таким способом Кремль пытается изобразить Россию как равноправного военного партнера Китая в преддверии визита в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии", в том числе, спрогнозировав, чего в обозримом будущем ожидать от Пекина в ракурсе российско-украинской войны.



