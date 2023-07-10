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В британской разведке назвали причину высокой смертности российских солдат в Украине

Очень много россиян на войне погибает из-за плохого и несвоевременного предоставления медицинской помощи

сегодня, 10:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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Большой процент смертности среди российских военных объясняется тем, что россиянам, получившим ранения, не предоставляют своевременно медицинскую помощь или же оказывают медицинскую помощь слишком низкого уровня. В итоге, 50% смертей российских солдат, получивших ранения, можно было бы избежать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке назвали причину высокой смертности российских солдат в Украине

Российские военные. Фото: из открытых источников

Как отмечается в сводке, у России возник кризис военного медицинского обеспечения, поскольку как в среднем в течение 17 месяцев ежедневно поражались около 400 человек.


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По данным британской разведки, приток военных, вероятно, подорвал нормальное предоставление некоторых российских гражданских медицинских услуг, особенно в приграничных районах вблизи Украины. Вполне вероятно, что многие специализированные военные госпитали зарезервированы для раненых офицеров.

По утверждению начальника учебного отдела боевой медицины роты Калашникова, вполне вероятно, что до 50% смертей в ходе боевых действий в России можно было бы предотвратить с помощью надлежащей первой помощи.

"Очень медленная эвакуация раненых в сочетании с ненадлежащим использованием грубого российского боевого жгута является основной причиной предотвратимых смертельных случаев и ампутаций", — говорится в сообщении Минобороны Британии.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/167827964884782284
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