В британской разведке назвали направление, куда РФ хочет перебросить войска из Херсонщины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российское военное командование может перекинуть часть выведенных из Херсона войск на Бахмутское направление в Донецкой области. За этот город уже не один месяц идут бои, но пока что россиянам не удается установить над ним контроль. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Британская разведка отмечает, что после вывода войск на левый берег Днепра в Херсонской области оккупанты продолжают переоборудование и подготовку к обороне на большинстве участков фронта.
Некоторые из этих оборонительных рубежей находятся в 60 км от линии фронта. Это может говорить о том, что том, что россияне готовятся к дальнейшему контрнаступлению ВСУ. Кроме того, британские разведки считают, что РФ перекинет часть войск с юга именно в район Бахмута.
Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что наступает самое некомфортное время года для ведения боевых действий, зима в данном случае на стороне украинской армии, следовательно, у Украины появится еще больше преимуществ на поле боя с россиянами. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости