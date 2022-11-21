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В британской разведке назвали направление, где ВСУ усиливают давление, выбивая россиян

Российское командование хочет сохранить контроль над Сватовым

сегодня, 10:38
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские военные становятся уязвимее в районе Сватового Луганской области. При этом российское командование не давало команды, чтобы отступать, ведь Кремль хочет сохранить контроль над городом. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сводку британской разведки.

В британской разведке назвали направление, где ВСУ усиливают давление, выбивая россиян

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

За последнюю неделю вокруг Сватового продолжаются интенсивные артиллерийские перестрелки. Как и на других участках фронта, российские войска продолжают отдавать предпочтение строительству оборонительных позиций, которые, скорее всего, частично укомплектованы плохо обученными мобилизованными резервистами.

"Благодаря тому, что юго-западная линия фронта России теперь больше защищена вдоль восточного берега реки Днепр, сектор Сватово теперь, вероятно, является более уязвимым оперативным флангом российских войск", — сообщают в официальной сводке.

В британской разведке прогнозируют, что российское командование будет делать все возможное, чтобы не отдать украинским военным установить контроль над Сватовым, так как это достаточно крупный населенный пункт в Луганской области. 

Британские аналитики считают, что России не удается решить две главные на сегодня проблемы – нехватки боеприпасов и квалифицированного персонала.

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Источник: https://mobile.twitter.com/DefenceHQ/status/1594575719454998528?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet%7Ctwtr%5Etrue
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