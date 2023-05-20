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В британской разведке назвали ключевую цель оккупантов на Донбассе

Разведка Британии утверждает, что оккупанты перебросили в Бахмут дополнительные силы

сегодня, 10:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Сейчас Россия будет все возможное, чтобы полностью оттеснить украинские войска за пределы Бахмута и заявить о полном захвате города. Бахмут – ключевая цель Кремля. Именно поэтому на это направление минобороны РФ перебросило наиболее боеспособные подразделения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете британской разведки.

В британской разведке назвали ключевую цель оккупантов на Донбассе

Бахмут. Фото: из открытых источников

"За последние четыре дня Россия, вероятно, передислоцировала в несколько батальонов для усиления Бахмутского направления", — отмечает британские эксперты.


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В Минобороны Великобритании уточняют, что россияне столкнулись с рядом сложностей в связи с контратаками ВСУ по флангах. Кроме того, Минобороны РФ встревожили заявления основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина о том, что его бойцы могут выйти из ранее занятых позиций в Бахмуте, если требования "вагнеровцев" не будут выполнены в полной мере.

"В связи с тем, что у России, вероятно, есть относительно немного незадействованных боевых подразделений в Украине, передислокация является заметным обязательством российского командования", — говорят разведчики.

При этом британские разведчики, как и ранее считают, что Москва по-прежнему требует от военного командования отчета о полном установлении контроля над Бахмутом уже в самое ближайшее время. Захват Бахмута нужен Кремлю, чтобы продемонстрировать своим гражданам, что российская армия в Украине не стоит на месте, а продвигается вперед, оккупируя все новые и новые территории.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1659796934410862594
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