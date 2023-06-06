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В британской разведке назвали ключевой фактор войны в ближайшие недели

В Минобороны Великобритании дали новый прогноз развития военных событий в Украине

сегодня, 12:10
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Твиттер ведомства.

В британской разведке назвали ключевой фактор войны в ближайшие недели

Война в Украине. Иллюстративное фото

За последние двое суток наблюдается значительное усиление боевых действий в Украине сразу на нескольких участках фронта. При этом значительно отличается основной фактор в войне, в ближайшее время. По мнению британской разведки, конфликт между НДП Вагнера и Министерством обороны России достиг наивысшего уровня.


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Впервые главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин заявил об умышленных намерениях применения смертоносной силы против вагнеровцев. После чего бойцы Пригожина, вероятно, задержали командира бригады армии РФ.

"Большинство сил Вагнера выведены из Бахмута. Поскольку в России не хватает резервных подразделений, то, насколько Вагнер будет подчиняться Министерству Обороны, станет ключевым фактором в конфликте в течение следующих недель", — добавляют в британской разведке.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, может ли Украина атаковать Россию в ответ, - мнения сенаторов США Огонь по РФ в ответ на террор украинского народа: что по этому поводу думают в Соединенных Штатах Америки. Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси и глава сенатского Комитета по международным отношениям Боб Менендес считает, что Украина имеет право защищаться не только на своей территории, но и везде, где находится агрессор. А вот сенатор-республиканец от штата Айдаго Джим Риш убежден, что решать характер военных операций вправе только сам народ той страны, куда вторгся враг.

Читайте также на сайте "Комментарии", - стало известно о новом виде рашистского террора. О новых приемах устрашения и террора со стороны рашистов рассказал Мелитопольский городской голова. По его словам, рашисты завезли в Мелитополь отряды обученных шпионов, которые разыскивают патриотически настроенных граждан.



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