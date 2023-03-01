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В британской разведке назвали город, который россияне чаще всего атакуют дронами-камикадзе

РФ начала запускать дроны из Брянской области, чтобы больше угрожать Киеву

сегодня, 11:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска и раньше ставили своим приоритетом атаки на столицу Украины, но теперь существенно усилили давление на Киев. Чтобы больше угрожать украинской столице россияне стали чаще запускать дроны-камикадзе Shahed из приграничной с Украиной Брянской области. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке разведки Великобритании.

В британской разведке назвали город, который россияне чаще всего атакуют дронами-камикадзе

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

27 февраля Министерство обороны Украины подтвердило, что сбило 11 беспилотников Shahed из 14, запущенных ночью. Председатель Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что девять из них были сбиты вблизи воздушного пространства Киева. Еще три были сбиты в Черниговской области на севере Украины.


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"Учитывая вектор атаки, эти БПЛА Shahed, вероятнее всего, были запущены из Брянской области, Россия. Ранее, с середины декабря 2022 года, единственное наблюдаемое место запуска было из Краснодарского края, через Азовское море", – говорится в сообщении.

До этой атаки 26 февраля не было никаких сообщений об использовании БПЛА в Украине примерно с 15 февраля. Такое снижение темпа атак БПЛА вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свой текущий запас: она, вероятно, будет искать пополнение.

"Вторая пусковая площадка даст россиянам другую ось атаки, ближе к Киеву. Это, вероятно, уменьшит время пребывания в воздухе над Украиной и будет попыткой еще больше растянуть украинскую противовоздушную оборону", – отметили в британском ведомстве.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Институте изучения войны (ISW) раскрыли детали, как Россия пытается замедлить поставки оружия Украине.




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