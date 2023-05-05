В британской разведке намекнули, что россиянам не удастся защитить железную дорогу от диверсий

Инциденты на железной дороге в приграничных с Украиной районах России очевидно продолжатся, потому что охранять такую огромную сеть путей непросто. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Взрыв. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отмечают, что в последнее время возросло количество инцидентов на российской железной дороге в приграничных с Украиной районах, которые считаются диверсиями неизвестных лиц, и такие случаи почти точно срывали железнодорожные поставки для нужд сил РФ – по крайней мере на короткое время в конкретных местах.

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"Хотя железнодорожные бригады способны быстро восстанавливать линии, эти инциденты увеличивают давление на силы внутренней безопасности РФ, которые, скорее всего, не смогут полностью обезопасить разветвленную и уязвимую сеть железных дорог России от нападений", – отмечают в обзоре.

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