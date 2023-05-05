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В британской разведке намекнули, что россиянам не удастся защитить железную дорогу от диверсий

Диверсии на железной дороге в РФ могут продолжиться

сегодня, 12:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Инциденты на железной дороге в приграничных с Украиной районах России очевидно продолжатся, потому что охранять такую огромную сеть путей непросто. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В британской разведке намекнули, что россиянам не удастся защитить железную дорогу от диверсий

Взрыв. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отмечают, что в последнее время возросло количество инцидентов на российской железной дороге в приграничных с Украиной районах, которые считаются диверсиями неизвестных лиц, и такие случаи почти точно срывали железнодорожные поставки для нужд сил РФ – по крайней мере на короткое время в конкретных местах.


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"Хотя железнодорожные бригады способны быстро восстанавливать линии, эти инциденты увеличивают давление на силы внутренней безопасности РФ, которые, скорее всего, не смогут полностью обезопасить разветвленную и уязвимую сеть железных дорог России от нападений", – отмечают в обзоре.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне идущих который месяц разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ, участились атаки дронов – как по территории Украины, так и по территории России, а также временно оккупированного Крыма. Несмотря на то, что ВСУ уничтожают около 80% запускаемых россиянами дронов, атаки, с подключением ракет, продолжаются. А на территории РФ всё чаще горят топливные склады, которые, согласно данным британской разведки, очень уязвимы для беспилотников. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" войну ракет, дронов и ПВО, которая является частью общей российско-украинской войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят участившиеся взрывы на территории РФ – к чему это может привести. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




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