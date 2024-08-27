Своей Курской операцией Украина не только пересекла границы России. Она также пересекла "красные линии", установленные в Вашингтоне. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в своей колонке для "Financial Times" озвучил британский журналист Гидеон Рахман.

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

Он отметил, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину США настаивают на том, что их цель – помочь Украине защитить свою территорию и выжить как суверенное государство. Но все предположения о том, что война может быть перенесена на территорию России, рассматривались как опасные.

После прорыва в Курскскую область президент Украины Владимир Зеленский пренебрежительно отнесся к ограничениям, которые Америка наложила на военные усилия Украины, осудив "наивную, иллюзорную концепцию так называемых красных линий в отношении России, которая доминировала в оценке войны некоторыми партнерами". Эта концепция, по словам украинского президента, "разбилась".

"Но разрушилась ли? Разница между осторожностью в Вашингтоне и рискованностью в Киеве отражает не только разницу в анализе того, как далеко можно завести Владимира Путина. Это также отражение тонкой разницы в целях войны. В начале конфликта президент СЩА Джо Байден поставил перед своей администрацией две Цели Первой была поддержка Украины. Вторая — избежание Третьей мировой войны. Если бы США пришлось выбирать последнюю. книгой Дэвида Сенгера, Байден даже предположил, что Зеленский, возможно, намеренно пытается втянуть Америку в Третью мировую войну", – заметил Рахман.

По его словам, "аппетит к риску" в Вашингтоне и Киеве разный. США последовательно соблюдают осторожность по поводу видов оружия, которые они поставляют в Украину. Когда HIMARS впервые были поставлены в Украину, администрация Байдена установила ограничения на дальность их действия. Только в мае Вашингтон дал разрешение использовать американское оружие против целей на территории России. Но запреты все еще действуют, хотя украинцы упорно добиваются их отмены.

Отмечается, что на данный момент в Вашингтоне наблюдается осторожный оптимизм по поводу Курской наступательной операции, хотя остаются сомнения в том, смогут ли силы Киева удержать занятые позиции и противостоять российским атакам на востоке Украины.

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