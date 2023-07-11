В Британии заинтриговали заявлением о кульминационной битве ВСУ осенью

Контрнаступление украинской армии, которое продолжается в эти дни, "очень обдуманное и точное". То, что сейчас происходит на поле боя – это то, что могли спланировать и реализовать только лишь профессионалы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "LIGA.net" сделал экс-глава Генштаба Великобритании Марк Карлтон-Смит.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Бывший глава Генштаба Великобритании отметил, что наступление украинской армии проходит с максимальной осторожностью, исходя из того, чтобы максимально сохранить жизни украинским военным и исходя их того, какие реально возможности есть у ВСУ.

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"Вы не желаете атаковать российскую оборону в местах, где она наиболее защищена. Но пытаетесь определить и выявить российские слабости, которые вы могли бы гораздо успешнее использовать. И это не может происходить быстро", — заявил Карлтон-Смит.

Военный прогнозирует, что прогресса ВСУ, конечно же, будет, но частями. Данная целенаправленная работа не даст результат слишком скоро. Для достижения целей еще понадобится какое-то время. Возможно, результата не будет даже этим летом, но это точно создаст очень хорошие предпосылки для важной битвы осенью. То, что происходит сейчас, уточнил Карлтон-Смит, это называется работой ВСУ по созданию условий для задействования стратегических резервов.

"Я не удивлюсь, если генерал Залужный еще не определился с тем, когда наступит оптимальный момент по времени и месту для развертывания таких сил и средств", — резюмировал Карлтон-Смит.

Читайте также на портале "Комментарии" - украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



