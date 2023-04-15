В Британии высказались о самолетах для Украины, намекнув, что ждут активности от партнеров

Британия не станет первой страной, которая предоставит Украине истребители западного образца. Правительство считает передачу самолетов "долгосрочной перспективой". О сроках почка что говорить не приходится. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

Мелинда Симмонс. Фото: из открытых источников

"Для нас это долгосрочный разговор. Мы не можем быть всегда первыми, кто это сделает. Там, где у нас есть возможность, и мы считаем, что можем изменить ситуацию, мы это делаем", — заявила Симмонс.

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Дипломат подчеркнула, что именно поэтому Великобритания была в танковой и противовоздушной коалиции.

"Мы часто были первыми, кто оказывал помощь. Но с точки зрения истребителей мы считаем, что это долгосрочная перспектива", — отметила посол.

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Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что россияне больше не способны активно наступать на нескольких направлениях даже в Донецкой области. А потому масштабно штурмуют либо Бахмут, либо Авдеевку. Тем временем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что украинские защитники имеют несколько вариантов развития событий на фронте. По его словам, все предположения относительно контрнаступления ВСУ, которые сейчас делаются в публичном пространстве, не имеют под собой никаких оснований. Что можно сказать о битве за Донбасс, а также об информационной битве касательно грядущего украинского контрнаступления? Какие основные выводы следует сделать, к чему готовиться? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



