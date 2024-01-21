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В Британии указывают на масштабное наступление россиян: почему активизировалась армия РФ

Разведка Британии проанализировала данные потерь российской техники и указывает на усиление интенсивности российских войск.

сегодня, 15:20
Автор:
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Slava Kot
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Министерство обороны Великобритании опубликовало отчет разведки, свидетельствующий об увеличении интенсивности наступления российских сил в последние две недели войны, в частности, это касается тяжелой техники и пехоты.

В Британии указывают на масштабное наступление россиян: почему активизировалась армия РФ

Российский танк с символикой войны. Фото из открытых источников

19 января Генштаб ВСУ зафиксировал увеличение российских обстрелов на 27%. Россияне нанесли 45 ракетных обстрелов и 81 авиационный удар. Кроме того, данные Генштаба в период с 14 по 18 января свидетельствуют о начале более активных боевых действий со стороны армии РФ по сравнению с 9-13 января.

"Данные украинского Генштаба… подтверждают рост российских атак. За эти пять дней количество потерь российской военной техники выросло на 88%, а количество потерь российской танковой техники выросло на 95%. Количество потерь россиян за тот же период также возросло на 15%" , – отмечает британская разведка.

Вероятным объяснением увеличения интенсивности наступательных действий британская разведка называет наступление морозной температуры, позволяющей использовать тяжелую бронетехнику по всему участку фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны (ISW) опубликовал новый отчет за 20 января, в котором проанализировал геолокационные изображения, на которых зафиксировал захват российскими силами украинского села Крахмальное на Харьковщине. Оно находится в 20 км от Сватово. В ВСУ отреагировали на захват россиянами села Крахмальное и объяснили, представляет ли такая ситуация угрозу для других позиций украинских сил.

Также "Комментарии" писали о президенте Владимире Зеленском, который настаивает на справедливой мобилизации в Украине.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1749017739081957689
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