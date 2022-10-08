В Британии сделали оптимистический прогноз по окончанию войны в Украине: названы сроки

Довольно весомые успехи украинской армии за последнее время и смещение линии фронта вызвали в правительстве Великобритании оптимистические оценки на то, что полномасштабная война России против Украины может завершиться уже в конце 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на рейтинговое издание "The Times".

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Издание обращает внимание, что оптимизм членов британского правительства вызван тем, что ВСУ демонстрируют очень хорошие результаты, выбивая противника со своей территории. Если темп украинских военных не будет снижен, то россияне будут вытеснены с территории Донбасса уже до конца этого года.

При этом в Лондоне осторожно отмечают, что с возвращением Крыма, который Москва аннексировала в 2014 году, будет намного сложнее. Это вопрос, который вряд ли удастся решить быстрым путём в 2022 году.

По мнению чиновников правительства Великобритании, если Украина решит отбивать аннексированный полуостров, то это приведёт к существенным потерям с обеих сторон.

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