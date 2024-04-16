В Британии ответили, способна ли Россия защитить свои военные заводы от украинских дронов

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Кравцев Сергей
Путинский режим пытается балансировать между защитой заводов в глубине страны и войск непосредственно на линии фронта. Приоритет отдается военным, а не гражданским. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter (X).
Удар дронов. Фото из открытых источников
В сводке говорится, что 2 апреля украинские спецслужбы атаковала завод в Татарстане, примерно в 1200 километров от границы с Украиной. Объект работает с июля 2023 года и, как известно, производит иранские беспилотники типа "Шахед", которые Россия использует для нанесения ударов по Украине.
Глава Татарстана Рустам Минниханов впоследствии сказал в своем заявлении, что "никто нас не защитит, кроме нас самих".
По данным британской разведки, эта атака еще раз демонстрирует способность ВСУ проникать вглубь России, обходить российскую противовоздушную оборону и выявлять любые объекты, которые используются для войны.
Читайте также на портале "Комментарии" — сможет ли РФ выпускать "шахеды": в ГУР рассказали о последствиях удара по заводу в Татарстане.
Также издание "Комментарии" сообщало – почему РФ пропустила двойной удар от Украины: о чем говорит реакция Запада.
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