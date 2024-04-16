В Британии ответили, способна ли Россия защитить свои военные заводы от украинских дронов

Путинский режим пытается балансировать между защитой заводов в глубине страны и войск непосредственно на линии фронта. Приоритет отдается военным, а не гражданским. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter (X).

Удар дронов. Фото из открытых источников

В сводке говорится, что 2 апреля украинские спецслужбы атаковала завод в Татарстане, примерно в 1200 километров от границы с Украиной. Объект работает с июля 2023 года и, как известно, производит иранские беспилотники типа "Шахед", которые Россия использует для нанесения ударов по Украине.

Глава Татарстана Рустам Минниханов впоследствии сказал в своем заявлении, что "никто нас не защитит, кроме нас самих".

По данным британской разведки, эта атака еще раз демонстрирует способность ВСУ проникать вглубь России, обходить российскую противовоздушную оборону и выявлять любые объекты, которые используются для войны.

"Комментарии главы Татарстана, скорее всего, демонстрируют страх перед такими нападениями. Вполне вероятно, что российское министерство обороны изо всех сил пытается защитить такие объекты и, вероятно, довольствуется тем, что сбалансирует риск для объектов с гражданскими лицами, в пользу сохранения своего внимания на линии фронта, где тактика украинских БПЛА и частота атак продолжают вызывать проблемы для российских войск", — отмечают в Минобороны Британии.

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