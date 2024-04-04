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Сможет ли РФ выпускать "шахеды": в ГУР рассказали о последствиях удара по заводу в Татарстане

В ГУР озвучили новые подробности об ударе по заводу "шахедов"

сегодня, 16:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Атака беспилотников по заводу по производству "шахедов" в Татарстане привела к значительным разрушениям на предприятии. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Сможет ли РФ выпускать "шахеды": в ГУР рассказали о последствиях удара по заводу в Татарстане

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

Представитель разведки уточнил, что ГУР не комментирует, какими именно беспилотниками был поражен завод по производству "шахедов".

Юсов отметил, что это были "добрые летательные объекты", долетевшие в несколько военных объектов в Татарстане. Однако в СМИ ранее распространилась информация о том, что по заводу могли ударить самолетами типа Cessna, оснащенными под беспилотники.

"По предварительной информации, поражено предприятие по сбору "шахедов". Там есть значительные разрушения производственных мощностей и усложнено продолжение работы предприятия", — сказал Андрей Юсов.

Ранее сообщалось, что 2 апреля беспилотники сил обороны впервые атаковали предприятия в республике Татарстан в России. Взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга", где расположены промышленно-производственные предприятия и находятся в более чем тысяче километров от границы с Украиной.

Читайте также на портале "Комментарии" — в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что атака беспилотниками 2 апреля по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Татарстан (а также по предприятию по сборке дронов), свидетельствует о переломе в стратегии Украины касательно нанесения ударов по объектам в глубоком тылу РФ. В России традиционно грозят за это всякими карами, включая захват Киева. А мнения западных союзников Украины разделились. Если власти Франции считают, что российские нефтеперерабатывающие объекты являются законной целью нашей армии, то представители США продолжают твердить, что не поддерживают и не поощряют украинские удары по территории РФ. О чем говорит сам факт таких ударов, а также реакция на них, в том числе со стороны Запада? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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