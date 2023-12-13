В Британии ответили, сколько россиян Путин еще планирует бросить на войну

Российский диктатор Владимир Путин собирается мобилизовать еще 170 000 россиян для войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал политический координатор Великобритании в ООН Фергус Экерсли.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Политический координатор отметил, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 300 000 человек убитыми и ранеными, что в разы больше, чем за десять лет войны в Афганистане.

"Путин теперь планирует мобилизовать еще 170 000 человек в качестве пушечного мяса для войны. Россия не только отправляет в Украину огромные объемы оружия. Она также приносит в жертву жизни все большего числа своих граждан, чтобы продлить вторжение, основанное на лжи", — прогнозирует дипломат.

Экерсли заявил, что для России – это "война по выбору", а для Украины — война на выживание.

"Конвейер российских матерей и отцов, сыновей и дочерей отправляют на смерть", — констатировал Экерсли.

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