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В Британии ответили, сколько россиян Путин еще планирует бросить на войну

Путин планирует мобилизовать еще 170 000 россиян в качестве пушечного мяса

сегодня, 10:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин собирается мобилизовать еще 170 000 россиян для войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал политический координатор Великобритании в ООН Фергус Экерсли. 

В Британии ответили, сколько россиян Путин еще планирует бросить на войну

Российские войска. Фото: из открытых источников

Политический координатор отметил, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 300 000 человек убитыми и ранеными, что в разы больше, чем за десять лет войны в Афганистане.


"Путин теперь планирует мобилизовать еще 170 000 человек в качестве пушечного мяса для войны. Россия не только отправляет в Украину огромные объемы оружия. Она также приносит в жертву жизни все большего числа своих граждан, чтобы продлить вторжение, основанное на лжи", — прогнозирует дипломат. 

Экерсли заявил, что для России – это "война по выбору", а для Украины — война на выживание.

"Конвейер российских матерей и отцов, сыновей и дочерей отправляют на смерть", — констатировал Экерсли.

Читайте также на портале "Комментарии" — на 22-м месяце вторжения в Украину россияне активно ведут наступательные действия по всему фронту. Есть данные, что к президентским выборам в РФ, намеченным на 17 марта (фактически — очередным выборам Путина), Кремль приказал захватить как минимум Авдеевку (Донецкая область) и Купянск (Харьковщина). На международном фронте ситуацию тоже штормить из-за уже прошедших и надвигающихся выборов в странах Запада. Эксперты оценили ситуацию на этих полях сражений специально для издания "Комментарии".

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Источник: https://www.gov.uk/government/speeches/we-are-proud-to-support-ukraines-right-to-self-defence-for-as-long-as-it-takes-uk-statement-at-the-un-security-council
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comments

Обсуждения

SS

сегодня, 10:58

А мелкобритания не хочет сказать сколько она запланировала оставить в живых украинцев? Или украинцы на Украине уже не нужны, заселяют жидами?!


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