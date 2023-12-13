В Британии ответили, сколько россиян Путин еще планирует бросить на войну

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин собирается мобилизовать еще 170 000 россиян для войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал политический координатор Великобритании в ООН Фергус Экерсли.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Политический координатор отметил, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 300 000 человек убитыми и ранеными, что в разы больше, чем за десять лет войны в Афганистане.
Экерсли заявил, что для России – это "война по выбору", а для Украины — война на выживание.
Читайте также на портале "Комментарии" — на 22-м месяце вторжения в Украину россияне активно ведут наступательные действия по всему фронту. Есть данные, что к президентским выборам в РФ, намеченным на 17 марта (фактически — очередным выборам Путина), Кремль приказал захватить как минимум Авдеевку (Донецкая область) и Купянск (Харьковщина). На международном фронте ситуацию тоже штормить из-за уже прошедших и надвигающихся выборов в странах Запада. Эксперты оценили ситуацию на этих полях сражений специально для издания "Комментарии".
Также издание "Комментарии" вместе с экспертами анализировало – какие ожидания от визита Владимира Зеленского в США: почему он состоялся именно сейчас.
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SS
сегодня, 10:58
А мелкобритания не хочет сказать сколько она запланировала оставить в живых украинцев? Или украинцы на Украине уже не нужны, заселяют жидами?!