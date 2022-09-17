В Британии оценили способность российского войска выдержать еще одно наступление ВСУ

Украинские защитники не остановились и продолжает наступательную операцию на северо-востоке страны. При этом россияне стали в глухую оборону между рекой Оскол и городом Сватово. На данный момент сложно сказать, хватит ли у захватчиков сил и ресурсов, чтобы удержать ранее занятые позиции устоять перед давлением ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Миниобороны Великобритании в Twitter.

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

В отчете говорится, что Москвой поставлена задача держать оборону в этой зоне, поскольку через нее проходит один из немногих ключевых маршрутов снабжения, которые страна-агрессор все еще контролирует, из Белгородской области России.

В британской разведке также обращают внимание, что сейчас линия обороны России проходит фактически на границе с Луганской областью. И, если россияне не устоят, то Украина может помешать путинскому режиму в достижении одной из заявленных ранее целей так называемой "спецоперации" в Украине – захвата всей Луганской области. Каждый потерянный российским войскам населенный пункт Луганщины подорвет основную стратегию России.

По информации Минобороны Британии, российская армия, скорее всего, попытается вести упорную оборону в этом районе. При этом точено не ясно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы или достаточный моральный дух, чтобы устоять еще перед одним массированным контрнаступлением ВСУ.

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