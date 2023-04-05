В бою за Бахмут погиб известный диджей

До военного вторжения Андрей Мехряков был известным в Херсоне диджеем, но он не остался безразличным к судьбе родной страны в тяжелое время агрессии и стал в ряды ВСУ.

Андрей Мехряков (фото из открытых источников)

Мехряков воевал с оккупантами под Бахмутом, где и погиб, как и многие украинские герои, его единомышленники. О гибели "Меха" сообщили 4 апреля. Как сообщили представители ОО Centuria, солдат пал в бою, прикрывая фронтовых собратьев:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Андрей Мехряков – воин 3 ОШБ и представитель Centuria, отдавший свою жизнь за будущее Украины. Сам родом из Херсона. Придя в наше подразделение, познакомился с криворожскими легионерами, так он и присоединился к рядам нашего движения. Проявлял себя как хладнокровный и отважный человек, с улыбкой уничтожавший врагов нашей нации".

Стало известно, что до военного вторжения молодой херсонец был диджеем в ШАДе в своем областном центре. Его знали под псевдонимом Dj Apache.

"Подразделение как семья, у всех свои нюансы, споры и прочая х*рня, но все друг за друга готовы спуститься в ад", — сообщал Андрей Мехряков на собственной странице в социальных сетях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в бою погиб легендарный комбат "Да Винчи" . Герой Украины Дмитрий Коцюбайло, воевавший с 2014 года, погиб в бою под Бахмутом. Об этом сообщают "Комментарии". Более известный под псевдо "Да Винчи" Дмитрий воевал с 18 лет в составе ГУК "Правый сектор", на момент гибели 27-летний Дмитрий Коцюбайло уже руководил механизированным батальоном. Одним из первых об этой страшной потере сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинский военный погиб в бою под Бахмутом.