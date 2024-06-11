В боях за Украину погиб известный артист и художник

Известный артист и один из видных представителей украинского квир-андеграунда, 36-летний Артур Сниткус, погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Об этом печальную новость объявил мэр Тернополя Сергей Надал.

На фронте погиб квир-артист Артур Сниткус

Герой отдал свою жизнь 7 июня во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Сочувствуем всем родным и близким защитника" , — написал Надал , — написал Надал в своем сообщении.

Артур Сниткус родился 13 мая 1988 года в Тернополе. Он был не только талантливым артистом, но и художником, стилистом и важной частью украинского квир-андеграунда.

"Помню, как он меня сразу поразил своим непревзойденным чувством юмора, открытостью и артистизмом. Рядом с ним всегда было тепло и уютно. Человек незаурядной судьбы, яркий, харизматичный, талантливый, провоцирующий, настоящий артист со всеми присущими такому человеку преимуществами и недостатками" , — вспоминает Артура украинский художник Александр Курмаз.

Координатор культурных проектов Наталья Мартыненко также поделилась своими воспоминаниями:

"Ты наш душевный легендарный ангел. Икона украинского квир-подполья. Твой прекрасный голос всегда был полон энергии и сил, которые мы всегда храним в наших сердцах в памяти о тебе" , — написала координатор культурных проектов Наталья Мартыненко.

Ранее "Комментарии" писали, что на фронте погиб лидер движения ОУН Николай Кохановский. Об этом сообщают в соцсетях. К примеру, Роксолана Хмара, жена Степана Хмары сообщает, что он погиб в окопе на передовой на Харьковском направлении, возле Волчанска.