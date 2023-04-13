В боях за Бахмут погибли два американских добровольца

Два американца погибли, участвуя в боевых действиях в Украине в качестве добровольцев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на телекомпанию АВС News, которая цитирует Госдепартамент США.

Загиблі американські добровольці

Телекомпания заявила, что Эдвард Уилтон и Грейди Курпаси погибли в бою, в результате чего общее число погибших американцев достигло как минимум восьми человек, передает Голос Америки. Уилтон, 22-летний житель Марианны, штат Флорида, погиб 7 апреля в боях за Бахмут, сообщил АВС News его сводный брат Паркер Каммингс.

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Сообщается, что Курпаси последний раз видели в апреле 2022 года, а в июне его объявили пропавшим без вести, сообщила АВС News. Осенью прошлого года его семья заявила, что, по их мнению, он находится в критическом состоянии в больнице в контролируемом Россией Донецке, но не ясно, когда именно была подтверждена его смерть и был ли он вообще госпитализирован. Страница на краудфандинговой платформе GoFundMe, созданная от имени жены Курпаси, содержит мало деталей о его пребывании в Украине, но там утверждается, что он "вел отряд в бой и был убит в бою".

"Мы можем подтвердить гибель американского гражданина в Украине", – заявил представитель Госдепартамента, отвечая на вопрос ABC News о деле Курпаси.

"Правительство США очень серьезно относится к своей роли в этой ситуации, оказывая всю необходимую помощь через законного представителя, ближайших родственников или их доверенное лицо", – добавил представитель внешнеполитического ведомства. В отношении Уилтона сотрудник Госдепартамента подтвердил, что гражданин США погиб в районе Бахмута, и что ведомство находится на связи с семьей и оказывает всю необходимую консульскую помощь, отметила телекомпания.

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