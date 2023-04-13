Украинский военный рассказал о возможном направлении российского контрудара

Для противодействия украинскому контрнаступлению Россия может нанести удар в направлении Северска, а затем попытаться форсировать Северский Донец. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью украинского военного, известного активиста Евгения Карася, которое он дал "Фабрике новостей".

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По его словам, уже сейчас россияне концентрируют множество войск в этом направлении. Целью удара может стать попытка "срезать" украинский северский выступ, дальнейшее форсирование Северского Донца и последующее продвижение к Славянску. Как говорит Евгений Карась, ожидалось, что в этом направлении противник перейдет в наступление еще в январе текущего года, одновременно с мощными атаками на Бахмут, Угледар и Авдеевку. Но тогда россияне не осмелились на это. Теперь этого следует ожидать весной. Облегчает россиянам задачу атаки здесь удобное логистическое "плечо" – от России до этого района.

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"Эта атака может быть попыткой оттянуть наши силы от нашего контрнаступления", – говорит Карась.

По его данным, сейчас Россия перешла на тактику лобовых атак в Бахмуте, но в то же время на других участках фронта противник начал "экономить людей".

"Лобовые атаки уже перестали для них быть приоритетными и ищут другие решения", — говорит Карась.



По его словам, это может быть связано с усилением нехватки мобилизованных в российской армии. В частности, по его подсчетам, каждый месяц Россия теряет 60-70 тысяч убитыми и ранеными, а ставит в строй около 30 тысяч мобилизованных. Таким образом, в РФ, по подсчетам Евгения Карася, формируется до 30 тысяч некомплекта за месяц войны.

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