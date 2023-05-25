В ближайшее время истребители F-16 не будут летать в Украине: СМИ узнали причину

Украине предстоит долгое ожидание, прежде чем она сможет начать использовать истребители F-16 для защиты от российского нападения, поскольку союзники в США и Европе начинают обдумывать, кто может поставить истребители. Страны, которые обещают поддержку Украине, уделяют первоочередное внимание обучению пилотов, и им придется взвесить затраты и любые возможные пробелы в безопасности, прежде чем решить, действительно ли отправлять самолеты. . Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Журналисты обращают внимание, что на сегодняшний день в коалицию по обучению украинских пилотов вступили четыре страны — Великобритания, Дания, Нидерланды и Бельгия. Но, как пишет издание, только Дания и Нидерланды могут фактически отправить самолеты, чтобы помочь противостоять вторжению России. У Великобритании нет F-16. Бельгия дала понять, что срок службы многих из 53 ее самолетов подходит к концу, в то время как оставшиеся потребуются для собственных и международных миссий.

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Министры обороны США, Европы и других стран, поддерживающих Украину, скорее всего, обсудят обучение пилотов на F-16 на виртуальной встрече позже в четверг.

"В ближайшем будущем можно будет рассмотреть возможность поставки F-16 в Украину", — заявила пресс-секретарь министерства обороны Нидерландов, добавив, что это "не является первоочередным вопросом". По ее словам, приоритетом является проработка деталей плана тренировок, который должен быть завершен в ближайшие недели.

Как пишет Bloomberg, ни одна страна пока официально не взяла на себя обязательство поставлять F-16 Украине. Хотя обучение пилотов может занять много месяцев, не говоря уже о передаче самолетов, стремление начать обучение вписывается в более широкие усилия, направленные на то, чтобы помочь украинским военным противостоять будущим атакам России даже после окончания войны.

Как только обучение пилотов будет завершено и если они смогут получить дополнительное согласие США на любые передачи, союзники должны будут решить, могут ли они расстаться с дорогостоящими машинами в качестве помощи Украине.

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