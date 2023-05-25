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Могут ли истребители помочь выиграть войну – почему важно получить F-16 до контрнаступления

Суммарный эффект зависит от очень многих факторов, в частности от количества самолетов, их версии, комплектации, способности и т.д., а также, от того, какое вооружение будет с ними поставляться

сегодня, 09:18
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Автор:

Кравцев Сергей

Нередко можно услышать от первых лиц Украины, что победа ВСУ в войне во многом зависит от того, как скоро мы получим новейшие истребители F-16 в достаточном количестве. Почему так говорят? И действительно ли западные образцы истребителей так необходимы Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Могут ли истребители помочь выиграть войну – почему важно получить F-16 до контрнаступления

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Даже минимальная поставка истребителей F-16 сделала бы очень многое

Украинский пилот с позывным "Джус" в интервью Украинской службе "Голоса Америки" назвал истребитель F-16 "грандиозно эффективным", если речь идет о контрнаступлении, к которому продолжает готовиться Украина. Западные самолеты помогли бы Украине не только с обороной Бахмута, но и для дальнейшего наступления. 


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Пилот уверен, что с с помощью истребителей ВСУ смогли бы выполнять много боевых задач. В то же время, он отметил, что конечно, суммарный эффект зависит от очень многих факторов: количества самих самолетов, какую именно версию самолетов будет передано, комплектации, способности, оборудования, радаров, других систем прицеливания.

"И самое главное – это то, какое вооружение будет с ними поставляться. То есть это все очень большое уравнение, которое имеет очень много переменных и, конечно, эффект от того очень сильно зависит", – заявил военный.

Для использования F-16 Украине нужно подготовить инфраструктуру, а также решить ряд организационных и логистических вопросов

Авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель КБ им. Антонова Константин Криволап в эфире общенационального телемарафона рассказал, что использование американских истребителей F-16 действительно поможет Киеву переломить ход войны.

"F-16 – это самолет, который “общается” с соседним самолетом, с центром управления. Он может получать информацию от средств ПВО, Patriot, Nasams, Iris-T. Первой его миссией будет патрулирование воздуха для защиты нашего воздушного пространства", – отметил эксперт.

По его мнению, американские истребители отлично справляются с задачей ударов по наземным целям, кораблям, инфраструктуре, прицельно уничтожают воздушные цели.

Константин Криволап обратил внимание, что пилотов хорошо натренировать – это одно дело. Нам надо подготовить инфраструктуру, решить ряд организационных технических вопросов, подготовить специальность “техник самолета”.

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