Могут ли истребители помочь выиграть войну – почему важно получить F-16 до контрнаступления

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Нередко можно услышать от первых лиц Украины, что победа ВСУ в войне во многом зависит от того, как скоро мы получим новейшие истребители F-16 в достаточном количестве. Почему так говорят? И действительно ли западные образцы истребителей так необходимы Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Украинский пилот с позывным "Джус" в интервью Украинской службе "Голоса Америки" назвал истребитель F-16 "грандиозно эффективным", если речь идет о контрнаступлении, к которому продолжает готовиться Украина. Западные самолеты помогли бы Украине не только с обороной Бахмута, но и для дальнейшего наступления.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Пилот уверен, что с с помощью истребителей ВСУ смогли бы выполнять много боевых задач. В то же время, он отметил, что конечно, суммарный эффект зависит от очень многих факторов: количества самих самолетов, какую именно версию самолетов будет передано, комплектации, способности, оборудования, радаров, других систем прицеливания.
Авиационный эксперт, бывший инженер-испытатель КБ им. Антонова Константин Криволап в эфире общенационального телемарафона рассказал, что использование американских истребителей F-16 действительно поможет Киеву переломить ход войны.
По его мнению, американские истребители отлично справляются с задачей ударов по наземным целям, кораблям, инфраструктуре, прицельно уничтожают воздушные цели.
Константин Криволап обратил внимание, что пилотов хорошо натренировать – это одно дело. Нам надо подготовить инфраструктуру, решить ряд организационных технических вопросов, подготовить специальность “техник самолета”.
Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли Запад созрел с поставками вооружения для победы Украины – какие ожидания.
Обсуждения
Новости