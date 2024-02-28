В Берлине во время пресс-конференции Забужко включила сигнал воздушной тревоги. Что из этого вышло

Как сообщила Оксана Забужко, она спланировала, чтобы во время разговора с журналистами раздались звуки воздушной тревоги, которые в Украине слышат каждый день.

Оксана Забужко

Писательница говорит, что реакцией собравшихся осталась довольна. По ее словам, она заметила испуганные лица, сигнал тревоги все хорошо опознали.

"Подумала, ага, ну прекрасно, значит сработало. Бывают ситуации, когда надо убеждать не словом, а художественным образом",

– сказала Забужко.

Напомним, за два года полномасштабного вторжения России в Украину сигналы тревоги в Украине звучали 34008 раз. По данным статистики, чаще всего тревоги продолжались от 30 мин до часа. Чаще всего их объявляли в четверг, реже — в воскресенье.

Кроме того, известно, что дольше всего воздушная тревога была объявлена в Луганской области. Впервые сирена звучала три дня и 15 часов, а второй сигнал об угрозе раздается до сих пор — уже более 690 суток войны.

На втором месте – Автономная Республика Крым. Там воздушная тревога звучала свыше 440 дней.

Третье место в списке самых длинных тревог занимает Донецкая область — здесь сирены звучали 3908 раз. Длительность тревоги за два года — 161 день 15 часов.

Часто тревоги объявляли в Запорожской области – 3518 раз и Харьковской области – 3556 раз. Меньше звуков сирен слышали в Черновицкой области. Там за два года полномасштабного вторжения тревогу объявляли 461 раз и в Закарпатье, там звуки тревоги слышали 419 раз.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему в последнее время украинцы чаще слышали звуки воздушной тревоги.