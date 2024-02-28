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Зеленский частично раскрыл потери ВСУ. На это у него было несколько причин

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на войне с Россией было убито 31 000 военных. Как заявил в эфире 24 канала военный Тарас Березовец, у главы Украины было несколько причин, чтобы озвучить эти чувствительные для каждого цифры

28 февраля 2024, 14:31
Автор:
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Ткачик Олеся
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Во-первых, говорит Тарас Березовец, в отличие от России, Украина является демократическим государством, поэтому не может скрывать потери на фронте от своих граждан. Тем более что в последнее время вопрос о потерях Украины звучал все чаще.

Зеленский частично раскрыл потери ВСУ. На это у него было несколько причин

Владимир Зеленский

Во-вторых, добавил военный, после двух лет войны пришло время начать откровенный разговор как с гражданами Украины, так и с западными союзниками. Однако, добавил военный, Владимир Зеленский озвучил только частично потери. В частности, он не рассказал о количестве раненых или тех, кто считается пропавшим без вести. Эта информация, говорит Тарас Березовец, засекречена и врагу ее знать не нужно.

При этом он добавил, что цифры о потерях мог озвучить исключен президент, это только его право. Березовец считает, что президент поступил правильно, когда сообщил о потерях Украины в войне.

Вместе с тем, добавляет военный, в России вряд ли объявят свои потери. По его мнению, страна-агрессор будет скрывать эту информацию от своих граждан. При этом Березовец не исключил, что потери России в войне с Украиной обнародуют, когда у РФ сменится власть на более демократическую, но предпосылок этому сейчас нет.

В этом контексте он напомнил, что в свое время Советский Союз всячески скрывал свои потери в Афганистане. Количество убитых в этой войне стало известно только тогда, когда к власти пришел Михаил Горбачев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский военный опубликовал пост, в котором раскрыл реальные потери кафиров в Авдеевке. По его словам, речь идет о 16 000 убитых. Информация оказала шокирующий эффект на россиян. После этого Морозова начали беспощадно критиковать пропагандисты, которые заявляли, что при Сталине его бы точно убили. Как результат, военный совершил самоубийство.





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Источник: https://24tv.ua/31-tisyacha-viyskovih-zaginula-viyni-chomu-zelenskiy-nazvav-kilkist_n2504069
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