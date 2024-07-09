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В Берлине на акции протеста людям запретили говорить по-украински

Полиция Берлина ограничила использование украинского языка на протесте против удара по "Охматдету"

сегодня, 11:19
Автор:
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Черновалова Кристина
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Вечером 8 июля перед посольством России в центре Берлина собралось около 900 человек. Люди протестовали против ракетных ударов по Украине, в том числе по больнице "Охматдет" в Киеве. Но внимание привлек не только сам митинг, но и решение полиции: говорить по-украински на акции запретили, разрешили только немецкий и английский языки. Об этом сообщил BILD.

В Берлине на акции протеста людям запретили говорить по-украински

В Берлине на акции протеста запретили говорить по-украински

На митинг люди принесли цветы и плакаты, выражая свою поддержку Украине. Организатором выступления стало движение украинцев в Германии "Вече". При этом в Германии нет закона, который бы запрещал использовать украинский язык публично, но полиция настояла на других языках.

В Берлине на акции протеста людям запретили говорить по-украински - фото 2

Представители "Вече" заявили, что полиция просила их найти переводчика, но формального запрета на украинский язык не было. Они утверждают, что многие участники плохо говорят по-немецки, и для них родной язык — важная часть их идентичности.

“Это неправда. Нас просили об этом, но никакой итоговой договорённости не было. Многие украинцы ещё не очень хорошо говорят по-немецки. Язык — это часть нашей идентичности. И как назло именно перед посольством РФ многие из нас были приговорены к молчанию”, — заявил BILD представитель Vitsche. 

Ранее “Комментарии” писали, что немецкий дизайнер Фрэнк Уайлд также призвал своих немецких подписчиков организовать протесты у российского посольства в Берлине, чтобы "поддержать украинский народ и напомнить миру о необходимости поставок вооружений".

Читайте также на портале “Комментарии” — 8 июля российская ракета ударила по больнице "Охматдет". По информации министерства здравоохранения, полное разрушение получил корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций (где детям проводят диализ) НДСЛ "Охматдет". И другие помещения.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/17523
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