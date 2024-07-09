В Берлине на акции протеста людям запретили говорить по-украински

Вечером 8 июля перед посольством России в центре Берлина собралось около 900 человек. Люди протестовали против ракетных ударов по Украине, в том числе по больнице "Охматдет" в Киеве. Но внимание привлек не только сам митинг, но и решение полиции: говорить по-украински на акции запретили, разрешили только немецкий и английский языки. Об этом сообщил BILD.

В Берлине на акции протеста запретили говорить по-украински

На митинг люди принесли цветы и плакаты, выражая свою поддержку Украине. Организатором выступления стало движение украинцев в Германии "Вече". При этом в Германии нет закона, который бы запрещал использовать украинский язык публично, но полиция настояла на других языках.





Представители "Вече" заявили, что полиция просила их найти переводчика, но формального запрета на украинский язык не было. Они утверждают, что многие участники плохо говорят по-немецки, и для них родной язык — важная часть их идентичности.

“Это неправда. Нас просили об этом, но никакой итоговой договорённости не было. Многие украинцы ещё не очень хорошо говорят по-немецки. Язык — это часть нашей идентичности. И как назло именно перед посольством РФ многие из нас были приговорены к молчанию”, — заявил BILD представитель Vitsche.

Ранее “Комментарии” писали, что немецкий дизайнер Фрэнк Уайлд также призвал своих немецких подписчиков организовать протесты у российского посольства в Берлине, чтобы "поддержать украинский народ и напомнить миру о необходимости поставок вооружений".

Читайте также на портале “Комментарии” — 8 июля российская ракета ударила по больнице "Охматдет". По информации министерства здравоохранения, полное разрушение получил корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций (где детям проводят диализ) НДСЛ "Охматдет". И другие помещения.