Известный дизайнер призывает к протестам после обстрела в Киеве

В ответ на обстрел детской больницы "Охматдит" в Киеве, знаменитый немецкий дизайнер Фрэнк Уайлд публично осудил агрессивные действия России, призвав к срочным международным мерам и демонстрациям протеста.

Известный немецкий дизайнер поддержал украинцев

С начала полномасштабного вторжения в Украине, Фрэнк Уайлд выступает не только как дизайнер, но и как активист. Он систематически поддерживает Украину, публикуя разные фотографии в тематических костюмах. Дизайнер не обошел стороной и вчерашний обстрел детской больницы. На своей странице в Instagram Уайлд разместил фотографию, на которой он одет в футболку с надписью "Россия — страна-террорист", стоя перед флагом ООН. В его руках — кукла, завернутая в кровавую ткань.

Уайлд также призвал своих немецких подписчиков организовать протесты у российского посольства в Берлине, чтобы "поддержать украинский народ и напомнить миру о необходимости поставок вооружений".

Акция протеста под российским посольством, к которой призвал Уайлд, состоялась. Дизайнер выступил перед собравшейся толпой, ещё раз подчеркнув свою поддержку Украины и критику в адрес российского правительства.

"Мы выходим на демонстрацию под российским посольством, чтобы в очередной раз требовать такие нужные ракеты Taurus и напомнить, что мирные переговоры с террористами, которые убивают детей на лечении, невозможны. Только вооруженная победа Украины может принести мир. Украина должна иметь возможность защищать своих людей и детей от России", — написал звезда на украинском.

Ранее "Комментарии" сообщали, что 8 июля российская ракета ударила по больнице "Охматдет". По информации министерства здравоохранения, полное разрушение получил корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций (где детям проводят диализ) НДСЛ "Охматдет". И другие помещения.