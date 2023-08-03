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В Бердянске громкие взрывы: партизаны рассказали, где зафиксирован "прилет"

Партизаны рассказывают, что есть прямое попадание по местам скопления российских военных

сегодня, 15:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздались взрывы. Есть попадания в места расположения российских оккупационных войск. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

В Бердянске громкие взрывы: партизаны рассказали, где зафиксирован "прилет"

Бердянск. Фото: из открытых источников

"Местные сообщают о громких взрывах в Бердянске. Предварительно работает рашистская ПВО", — говорится в сообщении.


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Отмечается, что за пределами города между Азовским и Приморском оккупанты пытались что-то сбить.    

"Много взрывов", — добавляют авторы.

При этом, по данным Telegram-канала "АТЕШ", фиксируются попадания по местам расположения российских оккупантов в городе. Есть прямое попадание по местам скопления российских захватчиков. 

Стоит отметить, Бердянск Запорожской области оказался оккупированным в первые недели полномасштабного вторжения российских войск в Украину. С того времени в Бердянске постоянно неспокойно, ведь россияне стянули в город много живой силы и техники. Поэтому довольно часто в городе, а также пригороде слышны взрывы.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского прокомментировала атаку дронов на Москву, вспомнив о бумеранге.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает ракетные удары по Украине. Чаще стало прилетать и на временно оккупированные территории (вчера, к примеру, был удар по зданию МВД в Донецке), а также непосредственно по российской территории (прилеты по Ростовской области). Что можно сказать о ракетной и дроновой войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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