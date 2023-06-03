В Белом доме высказались о возможности вступления Украины в НАТО

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Белоокая Ира
Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на "Европейскую правду".
Карин Жан-Пьер.Фото из открытых источников
В Белом доме сосредоточены на предоставлении украинскому государству военной помощи для победы в войне с Россией. Такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Напомним, "Комментарии" писали, — Кто и почему призывает Украину начать переговоры – какой интерес Китая Китай как главный миротворец, который предлагает уже сейчас начать переговоры, не заинтересован в том, чтобы режим Путина проиграл.
Читайте также на сайте "Комментарии", — это удивительная смесь Первой мировой и гибридной войны будущего, - американский ветеран о войне в Украине . Американский ветеран Карл Ларсон, полгода воевавший в Украине, убежден, что воинам ВСУ не хватает современного оснащения. Ларсон уехал на войну, в чужую ему страну, вместе с другом-добровольцем, тот погиб от российского снаряда. Военный до сих пор хранит обломок вражеского оружия как память товарища. Он убежден, что его друга можно было бы спасти, будь украинские военные лучше оснащены.
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