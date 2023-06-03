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В Белом доме высказались о возможности вступления Украины в НАТО

Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину на пути к вступлению в НАТО, однако в настоящее время считают это не основным

сегодня, 19:35
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на "Европейскую правду".

В Белом доме высказались о возможности вступления Украины в НАТО

Карин Жан-Пьер.Фото из открытых источников

В Белом доме сосредоточены на предоставлении украинскому государству военной помощи для победы в войне с Россией. Такое заявление во время брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.


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"Мы привержены политике открытых дверей НАТО. Любое решение принимается 31 членом Альянса и страной, которая хочет вступить. Это не изменилось… Но сейчас мы сконцентрированы на том, что можем сделать для поддержки усилий Украины в борьбе за демократию, свободу против агрессии Российской Федерации. И это то, что мы будем продолжать делать", – отметила представитель позицию Соединенных Штатов Америки.

"Мы будем продолжать в том же духе", — имея в виду военную поддержку, оказанную Украине, в сумме на $300 млн.

Напомним, "Комментарии" писали, — Кто и почему призывает Украину начать переговоры – какой интерес Китая Китай как главный миротворец, который предлагает уже сейчас начать переговоры, не заинтересован в том, чтобы режим Путина проиграл.

Читайте также на сайте "Комментарии", — это удивительная смесь Первой мировой и гибридной войны будущего, - американский ветеран о войне в Украине . Американский ветеран Карл Ларсон, полгода воевавший в Украине, убежден, что воинам ВСУ не хватает современного оснащения. Ларсон уехал на войну, в чужую ему страну, вместе с другом-добровольцем, тот погиб от российского снаряда. Военный до сих пор хранит обломок вражеского оружия как память товарища. Он убежден, что его друга можно было бы спасти, будь украинские военные лучше оснащены.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/06/3/7162983/
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